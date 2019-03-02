2019-03-02T19:06:47+03:00
Спорт

ХК «Автомобилист» впервые в истории одержал три победы в серии плей-офф

Челябинский «Трактор» потерпел поражение со счетом 1:2
Дарья РЯБОВА
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Екатеринбужцы вновь победилиЕкатеринбужцы вновь победилиФото: ХК "Автомобилист"
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В Челябинске 2 марта прошла встреча хоккейных клубов «Автомобилист» и «Трактор». Они сошлись на льду в серии плей-офф уже в третий раз, и вновь удача оказалась на стороне хоккейного клуба из Екатеринбурга. Эта игра получилась особенно напряженной.

В первом периоде ни одной команде так и не удалось забросит шайбу ворота соперника. И уже в начале второго периода счет открыли челябинцы. Казалось, что результат двух предыдущих матчей серии плей-оффа (2:0 в пользу «Автомобилиста») может измениться, но нет.

- В третьем периоде счет сравнял Андрей Обидин, - вспоминают в пресс-службе ХК «Автомобилист» . - Понадобилось дополнительное время, чтоб расставить все точки над i. На первой же минуте овертайма челябинскую команду разгромил Вячеслав Литовченко, забросив победную шайбу.

Сейчас счёт в серии - 3:0. Следующий матч вновь пройдет в Челябинске в понедельник 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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