2019-03-02T18:04:00+03:00
Спорт

Дети из карпинского детского дома посетили матч «Урал» – «Зенит»

Ребята давно мечтали вживую увидеть своих футбольных кумиров
Дарья РЯБОВА
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Некоторые воспитанники болели за "Зенит"Некоторые воспитанники болели за "Зенит"Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
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На «Екатеринбург Арене» 2 марта матч уральской и питерской команд собрал особенно много фанатов. Для многих болельщиков это была первая игра сезона после долгой зимы, а вот для воспитанников реабилитационного центра Карпинска она была первой в жизни. Желание увидеть звезд российского футбола ребятам помог исполнит губернатор.

А для спортивного мальчишки Саши Богольницкого история, полная чудес, началась еще в феврале. Тогда он побывал в Санкт-Петербурге в гостях у своего любимого игрока сборной России и команды «Зенит» Артема Дзюбы. Такая удача - дело рук не только Деда Мороза.

- Шарик с желанием Саши снял с новогодней елки полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов во время акции «Елка желаний», которая проходила в московском Кремле еще в конце декабря 2018 года, - поясняет Наталья Иванова, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Карпинска.

Вернувшись из поездки, Саша буквально заразил ребят своей любовью к футболу. Все мальчишки загорелись желанием побывать на настоящем матче и увидеть профессиональных футболистов. Хоть ребята и приехали с Урала, но болели не за местную команду.

- Понравилась игра Павла Погребняка, но болел я все-таки за «Зенит», - признается юный футболист Дима Кудрявцев. - Даже в шапке с их эмблемой приехал. Это было здорово! Такая атмосфера на стадионе! Так близко игру профессионалов мы еще ни разу не видели.

Теперь вдохновившись игрой звезд футбола, начинающие спортсмены планируют скорее отработать увиденную технику игры. Энтузиазма и оптимизма им теперь не занимать. Тем более любимая команда одержала победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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