«По Крапивину нужно ставить балет»: Николай Цискаридзе побывал в Екатеринбурге
В Екатеринбург на пару дней приехал солист балета Большого театра Николай Цискаридзе. Артист погулял по городу и заглянул в Музей истории Екатеринбурга. Особенно танцору понравилась интерактивная историческая книга уральской столицы - Николай даже подивился такой современной дополненной реальности.
Познакомился хореограф и с коллекцией Виктора Сытника - знаменитого актера Свердловской музкомедии. Но особенно Цискаридзе отметил выставку «Парфюмерная карта города». Экскурсию по самым изысканным духам артисту провел автор экспозиции Юрий Марченков. Зашел разговор и о выдающемся писателе Екатеринбурга - Владиславе Крапивине.
- Со звездой балета Николаем Цискаридзе обсудили творчество уральского писателя Владислава Крапивина, - написал в Facebook хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов. - Сошлись на мнении, что «по-Крапивину» нужно ставить балет «Журавленок и молнии»!
Вечером 2 марта народный артист России выступает в Ельцин центре. Творческий вечер Николай проведет с любимым зрителем и ответит на все вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU