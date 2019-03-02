2019-03-02T16:40:41+03:00
Звезды

«По Крапивину нужно ставить балет»: Николай Цискаридзе побывал в Екатеринбурге

Звезда балета побывал в Музее истории Екатеринбурга и обсудил с его работниками творчество уральского писателя
Дарья РЯБОВА
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Танцор искренне интересовался историей города и его выдающимися личностями Фото: Андрей СергеевТанцор искренне интересовался историей города и его выдающимися личностями Фото: Андрей СергеевФото: Facebook
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В Екатеринбург на пару дней приехал солист балета Большого театра Николай Цискаридзе. Артист погулял по городу и заглянул в Музей истории Екатеринбурга. Особенно танцору понравилась интерактивная историческая книга уральской столицы - Николай даже подивился такой современной дополненной реальности.

Познакомился хореограф и с коллекцией Виктора Сытника - знаменитого актера Свердловской музкомедии. Но особенно Цискаридзе отметил выставку «Парфюмерная карта города». Экскурсию по самым изысканным духам артисту провел автор экспозиции Юрий Марченков. Зашел разговор и о выдающемся писателе Екатеринбурга - Владиславе Крапивине.

- Со звездой балета Николаем Цискаридзе обсудили творчество уральского писателя Владислава Крапивина, - написал в Facebook хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов. - Сошлись на мнении, что «по-Крапивину» нужно ставить балет «Журавленок и молнии»!

Вечером 2 марта народный артист России выступает в Ельцин центре. Творческий вечер Николай проведет с любимым зрителем и ответит на все вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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