2019-03-02T13:41:33+03:00
Общество

Минздрав провел совещание по проблемам чудо-госпиталя, построенного миллиардером в Нижнем Тагиле

Ранее сотрудники Уральского лечебно-реабилитационного центра заявили, что если не принять срочные меры, то Центр закроется уже через три месяца
Данил СВЕЧКОВ
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Госпиталь Тетюхина был открыт в 2014 году.Госпиталь Тетюхина был открыт в 2014 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 1 марта, в Уральском лечебно-реабилитационном центре в Нижнем Тагиле прошло совещание между сотрудниками Центра и представителями регионального Министерства здравоохранения. На нем присутствовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Евгений Чадов, а также сам Владислав Тетюхин, миллиардер в 80 лет вложивший все свое состояние в строительство чудо-госпиталя. Журналистов на совещание не пригласили.

- Обсуждались проблемы центра, связанные с выделением квот, вопросы собственности, а также предложение расширить деятельность Центра, - рассказал источник "КП".

Ранее на неделе 300 сотрудников Центра написали коллективное письмо губернатору области. По их словам, из-за того, что Минздрав в этом году снизил им на 25% количество пациентов, которых они могут принимать бесплатно, Центру грозит закрытие.

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Этим человеком восхищалась вся страна. Уральский миллионер Владислав Тетюхин в 80 лет продал все свои акции титанового предприятия, которым руководил, и на эти деньги построил в Нижнем Тагиле чудо-госпиталь. Современный, красивый, уютный… Таких больниц в России раз-два и обчелся. Но прошло четыре с половиной года и у госпиталя начались проблемы. Хирурги увольняются, в палатах стоят пустые койки, а сотрудники просят губернатора заступиться за медицинский центр:(Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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