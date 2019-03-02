2019-03-02T11:32:56+03:00
Общество

Обстрел снежками и примерка противогаза: на Урале священники сыграли в войну с детьми

Ребят научили обращаться с оружием и выживать в полевых условиях
Дарья РЯБОВА
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Ребят так захватила игра, что они начали залезать на "вражеский" танк Фото: пресс-служба Екатеринбургской ЕпархииРебят так захватила игра, что они начали залезать на "вражеский" танк Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии
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Знакомая еще с советских времен «Зарница» прошла в городе Нижние Серьги Свердловской области уже в пятый раз. Организовал мероприятие храм Иоанна Предтечи, собрав 150 учеников пяти воскресных школ, а также священников и спасателей. Детям пришлось действовать в условиях, приближенных к «боевым». Школьники собирали и разбирали автомат, перевязывали «раненых» и тащили их по полю на плащ-палатках, разжигали огонь, надевали противогаз и костюм химзащиты. Но вишенкой на торте для ребят стал танк. Правда деревянный, но зато с настоящим гусеничным ходом.

- Деревянный танк направлял вражеский ствол в юных защитников Родины, - вспоминают организаторы. - Отважные бойцы мужественно отбили атаку противника и взяли в плен бронетехнику. С молодецким задором юные воины атаковали засевших за снежными горами «врагов» и одержали победу.

А после всех участников боя ждала настоящая полевая каша. Ребятам еще долго придется вспоминать, как они быстро передвигались на лыжах по заснеженному полю, спасали «раненых» и пережидали обстрел из снежков, сидя за укреплениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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