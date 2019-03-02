3 марта Екатеринбург накроет метель

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-02T10:48:33+03:00

Хоть в воскресенье будет и не холодно, уральцам стоит позаботиться о том, чтобы одеться потеплее - будут дуть сильные ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Казалось, вот, наконец, на Урале наступила весна. После будничных холодов выходные принесли потепление до +1, -4 °C в Свердловской области и +1,-1 °C в Екатеринбурге. Но воскресенье преподнесет уральцам сюрприз. 3 марта на регион налетит метель, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В области местами будет идти сильный снег. Так что автомобилистам, которые решат выехать на дороги в такую непогоду, стоит быть осторожнее. На трассах будут работать снегоочистительные машины.

- Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда, - рассказывают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». - Будет мобилизовано более 250 снегоуборочных машин для борьбы со снегом. Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон.

Также специалисты «Уралуправтодора» рекомендуют автолюбителям соблюдать скоростной режим и расстояние между машинами. Стоит отметить, что в понедельник, 4 марта, еще и вернутся морозы. В области будет -4, -9 °C, а в уральской столице ожидается -4, -6 °C. В районах Свердловской области метели и ветер сохранятся, в Екатеринбурге - поутихнут до 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU