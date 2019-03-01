Мэр Екатеринбурга попросил депутатов Госдумы помочь достать 20 миллиардов рублей
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский просит федеральных депутатов помочь городу войти в программы госфинансирования.
- Миллион квадратных метров жилья стоит для города 10 миллиардов рублей в школах и дорогах. Перед Екатеринбургом поставлена задача сдавать два миллиона квадратных метров жилья в год. Значит, нам нужно по 20 миллиардов рублей ежегодно, - говорит глава Екатеринбурга.
Кроме того, мэр предложил провести капитальный ремонт в Городке Чекистов и Доме пионеров на Вознесенской горке. Но для этого их нужно передать на баланс города.
- Есть у нас Дворец пионеров возле ТЮЗа. Город ежегодно платит за его аренду 40 млн рублей. Мы просили: передайте нам на баланс, чтобы мы могли его отремонтировать. Но нет, мы и аренду платим, и отремонтировать не можем, - подчеркнул мэр.
Отметим, что разговор главы города и депутатов состоялся на встрече федеральных парламентариев от Свердловской области и Гордумы.
ИСТОЧНИК KP.RU