Житель Екатеринбурга отсудил у туроператора 182 тысячи рублей за то, что так и не полетел в ОАЭ

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-01T15:55:16+03:00

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Мужчина из Екатеринбурга купил в фирме ООО «Терра» тур ООО «Панорама Тур» в ОАЭ. Он должен был отправиться в Арабские Эмираты еще 25 июля, но 3 июля оператор отменил все туры. А 3 сентября компанию и вовсе исключили из реестра туроператоров по приказу Федерального агентства по туризму. Так мечта екатеринбуржца отдохнуть под солнцем Среднего Востока не сбылась. Еще и без денег остался. Но мужчина оказался не промах. Взял быка за рога и отсудил у туроператора «Панорама Тур» даже больше, чем заплатил за путевку. К слову, тур ему обошелся в 71 503 рублей.

- С туристической компании «Панорама Тур» в пользу жителя Екатеринбурга взыскали уплаченные по договору 71 503 рубля, неустойку в таком же размере, компенсацию морального вреда размером 3 тысячи рублей и штраф – 36 501 рубль. То есть всего - 182 тысячи 503 рубля. Также туроператор заплатил организации «Защита прав потребителей туристических услуг» штраф 36 тысяч 501 рубль. Еще «Панорама Тур» заплатит госпошлину – 4 360 рублей.

Правда, по каким-то причинам мужчина с таким решением не согласился и обжаловал его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия рассмотрела материалы дела и оставила решение суда без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU