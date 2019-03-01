2019-03-01T14:32:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге создатели «финансовой пирамиды» украли у банков почти 48 миллионов рублей

Деньги в кредитных учреждениях за них брали участники «пирамиды», надеясь разбогатеть
Дарья РЯБОВА
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Мужчинам дали разные сроки - одному шесть лет, другому - триМужчинам дали разные сроки - одному шесть лет, другому - триФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге удалось отправить за решетку двоих мошенников, которые наживались на доверчивых людях, мечтавших вложиться в «перспективный проект». Демин и Кравцов с помощью финансовых махинаций похитили у 19 банков свыше 47,9 миллионов рублей. Для этого они создали «финансовую пирамиду», по правилам которой люди должны были брать кредиты, а деньги отдавать им за разовое вознаграждение. Для этого «изобретательные бизнесмены» выдавали желающим подзаработать справку 2-НДФЛ - так участники «финансовой пирамиды» обманывали банки, что являются платежеспособными. Все махинации Антон и Евгений проводили в офисе своей мошеннической организации «НК «ВИРА».

- При этом Демин и Кравцов уверяли граждан, что денежные средства они якобы вкладывают в сверхприбыльные проекты, от чего имеют большую выгоду, - передают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Также в ООО НК «ВИРА» действовала акция «приведи друга». Если «друг» прокредитуется и принесет денежные средства в компанию на их условиях, физическое лицо, которое его «привело», получало разовое денежное вознаграждение. С гражданами Демин заключал договор, согласно которому фирма якобы брала на себя обязательства по погашению кредитов. Но ничего подобного, конечно же, не происходило.

Евгения Кравцова отправили за решетку на шесть лет за совершение преступления по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Антон Демин полностью признал свою вину, поэтому суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Он будет отбывать их также в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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