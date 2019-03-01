2019-03-01T14:08:18+03:00
Экономика

Владельцы карт Visa от УБРиР получили возможность выиграть до 100 тысяч рублей за покупки

Количество чеков не ограничено – чем их больше, тем выше шанс выиграть
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Платежная система Visa запустила акцию для клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Для участия в розыгрыше нужно с 18 февраля 31 марта 2019 года совершать покупки картами Visa от УБРиР или смартфонами, к которым привязаны такие карты. Чеки об этих покупках необходимо загрузить на сайт pay.visa.ru. При этом количество чеков не ограничено – чем их больше, тем выше шанс выиграть.

У держателей карт Visa есть шанс выиграть до 10 тысяч рублей за покупки в любых торговых точках или до 100 тысяч рублей — в сети «Магнит», на АЗС «Газпромнефть» и в магазинах «Детский мир».

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно прочитать на сайте www.pay.visa.ru. Количество призов ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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