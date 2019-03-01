2019-03-01T14:00:48+03:00
Политика

Свердловский депутат Госдумы возмутился, что в ресторанах Екатеринбурга курят кальяны

Поэтому Александр Петров предложил запретить их, а заодно и электронные сигареты
Дарья РЯБОВАЛев ИСТОМИН
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Депутат остался недоволен тем, что сразу в четырех ресторанах города, в которых он был, курилиДепутат остался недоволен тем, что сразу в четырех ресторанах города, в которых он был, курилиФото: с личной страницы в facebook
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В ресторанах Екатеринбурга могут запретить кальяны и электронные сигареты. По словам Александра Петрова, депутата Госдумы РФ от Свердловской области, из-за них невозможно посещать заведения общепита с ребенком.

- Сложная ситуация с кальянами в ресторанах, - высказался Александр Петров на заседании Гордумы Екатеринбурга. - Недавно был с ребенком в четырех ресторанах. Везде разрешено курить кальян и электронные сигареты. При этом, собственники ресторанов не несут ответственность за содержание курительных смесей, кальяны предоставляют отдельные организации. Нужно запретить курение в ресторанах.

При этом депутат отметил, что специализированные кальян-бары закрывать никто не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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