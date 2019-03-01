В Екатеринбурге владельца наркопритона посадят на два года

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-01T13:45:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге местного жителя Дмитрия Кочеткова отправят за решетку на два года. Такое решение принял Чкаловский районный суд, рассмотрев уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дело в том, что мужчина не просто потреблял наркотики, но еще и приглашал в свою квартиру на Дунайской других любителей сильнодействующих веществ.

- Работники суда исследовали данные о личности подсудимого, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и кражу.

По решению суда Дмитрий Кочетков отправится в исправительную колонию строгого режима на 2 года. Мужчину сразу же взяли под стражу еще в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU