В Екатеринбурге строители на три недели перекроют улицу Техническую

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-01T12:51:58+03:00

С 4 по 25 марта ремонтируемый участок придется объезжать по другим улицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по участку от дома №96 до улицы Расточной будет закрыто с понедельника

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В Екатеринбурге для прокладки ливневой канализации закроют улицу Техническую, а именно участок улицы от дома №96 до улицы Расточной. Специалисты ООО «Гидро-С» начнут ремонт уже с начала следующей недели. Работы продлятся три недели.

- С понедельника, 4 марта, автомобильный и общественный транспорт (кроме трамваев) не сможет проезжать через закрытый отрезок улицы Технической вплоть до 25 марта, - уточняют в информационно-аналитическом департаменте Администрации Екатеринбурга.

Так что теперь водителям автомобилей стоит заранее продумывать маршрут. Все это время автомобилистам и водителям автобусов придется объезжать перекрытый участок в районе перекрестка улиц Техническая - Расточная по соседним улицам, а именно Кишеневской, Кунарской и Червонной.

ИСТОЧНИК KP.RU