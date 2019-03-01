Сергей Карякин перенес мотогонки на льду с городского пруда на ВИЗ

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-01T13:02:25+03:00

Соревнования должны были пройти еще в прошлые выходные, 24 февраля, но не составлялись из-за плохой погоды

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Уральский гонщик, победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин решил провести в Екатеринбурге гонки на льду. Спортсмен обещал горожанам устроить в прошлое воскресенье, 24 февраля, интересное мероприятие с подарками и катанием на детских квадроциклах. А для гонщиков предусмотрен фонд в 500 тысяч рублей. Из-за плохой погоды вода вышла на лёд в зоне, где должен был находиться выход на лед.

- Приглашаю всех на нашу зимнюю гонку. Она все-таки состоится, - обращается к жителям Екатеринбурга Сергей Карякин. - Приходите всей семьей, будет круто. Покатаемся на квадриках, посмотрим ледовые заезды, получим море позитива. Вы увидите нашу "боевую" технику, награды, а главное, сможете стать штурманом Карякина.

Да, екатеринбуржцам долго грустить не пришлось. Гонки пройдут уже в эти выходные, 3 марта в 11:00. Правда, поменялось не только дата, но и место проведения гонок. Соревнования состоятся на акватории Верх-Исетского водохранилища, а именно на территории Cuba Beach Club, по адресу Большой Конный Переулок, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU