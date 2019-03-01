2019-03-01T12:02:25+03:00
Общество

В Музей Свердловского МВД попал архив, в котором расследована история потопления парохода «Марина Раскова» во времена ВОВ

В 1944 году российских пароход с женщинами и детьми уничтожила немецкая подводная лодка
Дарья РЯБОВА
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Криминалисты вручили несколько важных экспонатов музею МВД Свердловской областиКриминалисты вручили несколько важных экспонатов музею МВД Свердловской областиФото: ГУ МВД по Свердловской области
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Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Свердловской области передали в музейно-ветеранский комплекс полиции несколько уникальных экспонатов. Криминалисты вручили полицейским ценный и раритетный архив, в котором содержатся итоги исследования останков, обнаруженных на берегу Карского моря. В «братской могиле» со времен великой Отечественной войны находились очевидцы трагической гибели парохода «Марина Раскова» из конвоя БД-5.

- 12 августа 1944 года немецкая подводная лодка U-365 отправила пароход под воду вместе с женщинами и детьми, - рассказывает Валерий Горелых, глава пресс-службы регионального главка МВД. - Всего на борту судна было несколько сотен людей. Пролежавшие свыше 70 лет документы, которые во время раскопок нашли в личных вещах погибших. Эти документы и легли в основу длительной кропотливой работы полицейских экспертов. И в итоге, им удалось по мельчайшим крупицам приоткрыть тайну тех страшных военных событий.

Также сотрудники ЭКЦ передали музею репродукционную установку С64 с красивым названием «Елка». Этот фотоаппарат был предназначен для технической съёмки документов и широко применялся органами внутренних дел в период 60-90 годов прошлого столетия.

По словам Валерия Горелых, в музее свердловского полицейского главка сейчас насчитывается порядка 2500 экспонатов. Музейный комплекс ГУ МВД области пользуется большой популярностью, а памятный подарок ЭКЦ, безусловно, привлечет дополнительное внимание ценителей выставок, в том числе, и подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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