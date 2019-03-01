В екатеринбургской школе эвакуировали 200 человек из-за короткого замыкания электропроводки

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-01T11:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Полдень. В средней школе №146 на Уральской в Пионерском районе Екатеринбурга всё, как обычно. Уроки, перемены, обеденный перерыв. Но вот раздается звук пожарной сигнализации. Знакомый голос просит срочно покинуть помещение. Нет, это не очередная учебная тревога, где учеников хотят проверить на быстроту реакции и скорость, с которой они выбегут на улицу. На этот раз это настоящая эвакуация. И дети вместе с работниками школы прошли проверку на пять с плюсом.

- Всего из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 200 человек, в том числе 180 учеников, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Пострадавших нет.

Прибыв на место, пожарные установили, что произошло короткое замыкание электропроводки в помещении охраны на первом этаже. Ничего не загорелось. После того, как школу тщательно проветрили, персонал и ученики вновь сели за парты. Теперь школьники каждый раз будут укладываться в нормативы, покидая здание школы во время уже учебной эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU