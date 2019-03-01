2019-03-01T11:36:28+03:00
Происшествия

В екатеринбургской школе эвакуировали 200 человек из-за короткого замыкания электропроводки

Обошлось без пострадавших
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
В Екатеринбурге в СОШ на Пионерке повредилась проводка в кабинете охраны - сработала сигнализацияВ Екатеринбурге в СОШ на Пионерке повредилась проводка в кабинете охраны - сработала сигнализацияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полдень. В средней школе №146 на Уральской в Пионерском районе Екатеринбурга всё, как обычно. Уроки, перемены, обеденный перерыв. Но вот раздается звук пожарной сигнализации. Знакомый голос просит срочно покинуть помещение. Нет, это не очередная учебная тревога, где учеников хотят проверить на быстроту реакции и скорость, с которой они выбегут на улицу. На этот раз это настоящая эвакуация. И дети вместе с работниками школы прошли проверку на пять с плюсом.

- Всего из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 200 человек, в том числе 180 учеников, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Пострадавших нет.

Прибыв на место, пожарные установили, что произошло короткое замыкание электропроводки в помещении охраны на первом этаже. Ничего не загорелось. После того, как школу тщательно проветрили, персонал и ученики вновь сели за парты. Теперь школьники каждый раз будут укладываться в нормативы, покидая здание школы во время уже учебной эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Екатеринбурга отсудил у туроператора 182 тысячи рублей за то, что так и не полетел в ОАЭ
В Екатеринбурге создатели «финансовой пирамиды» украли у банков почти 48 миллионов рублей
Владельцы карт Visa от УБРиР получили возможность выиграть до 100 тысяч рублей за покупки
Свердловский депутат Госдумы возмутился, что в ресторанах Екатеринбурга курят кальяны
В Екатеринбурге владельца наркопритона посадят на два года
В Екатеринбурге строители на три недели перекроют улицу Техническую
Сергей Карякин перенес мотогонки на льду с городского пруда на ВИЗ
В Музей Свердловского МВД попал архив, в котором расследована история потопления парохода «Марина Раскова» во времена ВОВ
Паводок на Урале этой весной может начаться, если только в марте будет тепло и выпадет много осадков
На Урале водители грузовиков заплатили шесть миллионов рублей за то, что испортили дороги
«Нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске»: Антон Шипулин прервет поездки по Свердловской области
«Борьба на грани фола»: «Автомобилист» во второй раз обыграл «Трактор»
Житель Екатеринбурга выплатил штраф в 366 тысяч рублей, чтоб не лишиться своей машины
В Верхней Пышме мужчина выбросил щенка с четвертого этажа
К 300-летию Екатеринбурга на Плотинке появится колесо обозрения и памятник святой Екатерины