Паводок на Урале этой весной маловероятен

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-01T11:12:39+03:00

Если будет стоять теплая погода и будут идти интенсивные осадки, то проблемы могут возникнуть с реками Тавда, Ница, Сосьва, Тура Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом тепла вода в реках Свердловской области вряд ли не выйдет из берегов

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На Урал пришла весна. Вскоре наступит. Поэтому региональные власти начали делать всё, чтобы весеннее половодье в Свердловской области прошло без аварий. Но уже сейчас они уверены, что на Среднем Урале с наступлением весны максимальный уровень воды в реках не превысит уровня нормы.

- В случае неблагоприятного развития событий – интенсивных осадков в марте и резкого повышения температуры – возможно ухудшение паводковой обстановки в низовьях рек Тавда, Ница, Сосьва, Тура, - все же отметил Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. - В зоне небольшой опасности могут оказаться только два населенных пункта: Тавда и Гари. Однако подтопление жилых домов, объектов жизнеобеспечения, свалок бытовых и промышленных отходов маловероятно.

Сейчас специалисты начали проверять все гидротехнические сооружения. Особенное внимание уделяется объектам, в которых ведется капитальный ремонт. В данный момент на Среднем Урале работает оперативная группа главного управления и 17 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов. Они проконтролируют подготовку к весеннему половодью. Также будут дежурить 44 стационарных гидропоста, а на ликвидацию возможных последствий могут выделить около 16 тысяч человек и более трех тысяч единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU