На Урале водители грузовиков заплатили шесть миллионов рублей за то, что испортили дороги

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-01T10:46:34+03:00

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«Уралуправтодор» через суд добился, чтобы владельцы грузовиков возместили ущерб за разбитые дороги на Урале. За 2018 год на федеральных дорогах обнаружили более 300 нарушителей, которые передвигались по трассе со слишком тяжелыми и габаритными грузами без специального разрешения. Сумма штрафов оказалась больше шести миллионов. Все деньги «Уралуправтодору» удалось получить. Некоторые платили сами, но большинство отдали деньги только после суда.

- За 2018 год в суды Российской Федерации было направлено 338 требований на общую сумму 6 миллионов 781 тысяча 583 рубля, - рассказывает Ольга Медведева, начальник юридического отдела ФКУ «Уралуправтодор». - Добровольно штрафы оплатили на сумму 1 миллион 864 тысячи, а через суд взыскали 4 миллиона 837 тысяч.

Работа по возмещению ущерба, который тяжеловесы причинили федеральным дорогам, передвигаясь без разрешения, продолжается. За январь и февраль этого года перевозчикам предъявили уже 97 исковых заявлений. Отметим, что владельцам грузовиков необходимо согласовывать провоз тяжелых грузов с ФКУ «Уралуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU