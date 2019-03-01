На Урале водители грузовиков заплатили шесть миллионов рублей за то, что испортили дороги
«Уралуправтодор» через суд добился, чтобы владельцы грузовиков возместили ущерб за разбитые дороги на Урале. За 2018 год на федеральных дорогах обнаружили более 300 нарушителей, которые передвигались по трассе со слишком тяжелыми и габаритными грузами без специального разрешения. Сумма штрафов оказалась больше шести миллионов. Все деньги «Уралуправтодору» удалось получить. Некоторые платили сами, но большинство отдали деньги только после суда.
- За 2018 год в суды Российской Федерации было направлено 338 требований на общую сумму 6 миллионов 781 тысяча 583 рубля, - рассказывает Ольга Медведева, начальник юридического отдела ФКУ «Уралуправтодор». - Добровольно штрафы оплатили на сумму 1 миллион 864 тысячи, а через суд взыскали 4 миллиона 837 тысяч.
Работа по возмещению ущерба, который тяжеловесы причинили федеральным дорогам, передвигаясь без разрешения, продолжается. За январь и февраль этого года перевозчикам предъявили уже 97 исковых заявлений. Отметим, что владельцам грузовиков необходимо согласовывать провоз тяжелых грузов с ФКУ «Уралуправтодор».
ИСТОЧНИК KP.RU