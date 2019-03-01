«Борьба на грани фола»: «Автомобилист» во второй раз обыграл «Трактор»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-01T09:25:15+03:00

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В Екатеринбурге прошел второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сошелся на льду с челябинским «Трактором». Игра закончилась для команд со счетом 4:2 не в пользу гостей. Уже на 3-й минуте забросил первую шайбу Андрей Обидин. На 29-й помог команде выйти вперед Найджел Доус. Уже через три минуты эстафету по забрасыванию голов перенял Анатолий Голышев. И на 5й-й минуте окончательную точку в матче поставил Александр Кучерявенко.

- Доволен результатом, но содержанием игры в первом периоде категорично - нет, - высказался после игры Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК «Автомобилист». - Было очень мало атак. Состоялся серьезный разговор с ребятами, и команда смогла перестроиться. По самоотдаче и самоотверженности претензий к ребятам нет. Никто не хотел проигрывать. Это всё-таки плей-офф. Мужской хоккей, ребята бьются кость в кость, идет жесткая борьба на грани фола и за гранью фола. Так что по накалу матч получился очень хороший.

Счет в серии до четырех побед теперь уже 2-0 в пользу «Автомобилиста». Третий матч у команд пройдет 2 марта в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU