Житель Екатеринбурга выплатил штраф в 366 тысяч рублей, чтоб не лишиться своей машины

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-01T08:47:45+03:00

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В Екатеринбурге мужчина после вмешательства судебных приставов погасил все задолженности. Мужчина намеренно не выплачивал штрафы, которых у него накопилось на внушительную сумму - 366 тысяч рублей. Злостный неплательщик «заработал» 61 штраф за нарушение правил дорожного движения. Это обошлось ему в 64 тысячи рублей. Еще 150 тысяч он заплатил за самовольное занятие земельного участка. И, наконец, нарушитель, не любивший платить, набрал задолженностей по налогам и сборам на 80 тысяч рублей.

- Должник не реагировал на исполнительные документы и задолженности не оплачивал, - рассказывают в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области. - Судебные приставы ограничили должника в праве выезда за пределы РФ, запретили должнику регистрировать свое имущество. Кроме того, судебные приставы Екатеринбургского отдела по взысканию административных штрафов совместно с инспекторами ИФНС России по Ленинскому району и сотрудниками полиции наведались к должнику и арестовали машину должника – Тайоту Камри.

Арест автомобиля побудил должника к погашению задолженности в полном объеме в размере 366 тысяч рублей, в том числе он заплатил исполнительский сбор. Машина вернулась к хозяину. Ограничительные меры в отношении должника и его имущества сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU