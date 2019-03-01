В Верхней Пышме мужчина выбросил щенка с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-01T08:23:44+03:00

Живодер разозлился на питомца за то, что тот устроил беспорядок на кухне

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В Верхней Пышме суд приговорил местного жителя 39-летнего Алексея Тюшнякова к 360 часам обязательных работ. Такое наказание суд вынес по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель». Напившись у себя в квартире, Алексей начал буянить - обозлился на своего щенка по кличке «Зверь». Маленький пушистик устроил бардак на кухне, и за это жестокосердный хозяин выбросил его в окно. С четвертого этажа. Щенок скончался от травм, не совместимых с жизнью.

- Необходимо отметить, что данное преступление прокуратура Верхней Пышмы обнаружила, изучая публикации в СМИ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Далее уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры, направленным следователям для дачи уголовно-правовой оценки.

Вину в совершении преступления Тюшняков признал и раскаялся. Алексею Тюшнякову за совершенное преступление предстоит отработать 360 часов.

Напомним, что недавно мужчина застрелил собаку в лесу у Чусового озера. Его еще только предстоит судить. Живодера могут посадить на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU