Ангел, Космос и Миллиардер: самые необычные имена и фамилии в Свердловской области за прошлый год

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-28T18:44:54+03:00

Родители всё чаще начали называть своих детей так, чтобы было «не как у всех»

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Стали известны самые неординарные, редкие и распространенные имена, которые дают своим детям в Свердловской области. Начнем с популярных. Среди мальчиков это, по традиции, Александры, Матвеи, Артемы, Даниилы, Дмитрии, Кириллы, Иваны, Егоры, Максимы, Михаилы, Романы и Тимофеи. Девочек всё чаще называют Алисами, Софьями, Анастасиями, Полинами, Аннами, Варварами, Елизаветами и Екатеринами.

Некоторые популярные имена, по правде сказать, не очевидны. По словам Натальи Храмовой, заместителя начальника управления ЗАГС Свердловской области, трансформация имени происходит примерно каждые 40-50 лет. Например, имя Софья начало набирать популярность лет десять назад.

- Поэтому имена, которые раньше можно было услышать на каждом шагу, сегодня становятся редкими и уникальными, - передает Наталья Храмова. - Это обычные русские имена Татьяна, Ольга, Любовь, Надежда, Светлана, Наталья, Зоя, Людмила, Нина, Зоя, Галина, Лариса - у девочек, и Федор, Яков, Прохор, Юрий, Валерий, Тихон, Петр, Геннадий, Валентин, Анатолий - у мальчиков.

Имена меняют даже взрослые, чтоб "было со смыслом"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удивительно, но начали возвращаться традиции советского союза, когда ребенка могли назвать в честь праздника Октябрина и Даздрапеерма (Да здравствует Первое мая!). Так в Свердловской области перед Днем космонавтики на свет появился Космос Евгеньевич, а перед праздником семьи и верности - Феврония.

Чаще детей стали называть непривычными для России именами. Появились мальчики с именами Лука, Аскольт, Стивен, Никоэль, Доброслав, Ерофей, Ратибор, Лаврентий. Девочкам дают имена Тиона, Женевьева, Анжелина, Услада, Ариадна, Магглен, Дариана. Также детям начали давать короткие имена вроде Эвы, Таи, Ники, Ареса, Кима и Тима.

- В 2018 году также начали чаще менять имена и фамилии. Помимо основных причин (брак, расторжение брака) существуют и другие, более интересные, - рассказывает Наталья Храмова. - Например, желание взять вместо имени творческий псевдоним. Был один случай, когда мужчина поменял свое имя, просто переставив буквы в обратном порядке. Также появилась тенденция менять свою фамилию на ту, что несет в себе смысл. Так появились фамилии Миллиардер и Ангел.

ИСТОЧНИК KP.RU