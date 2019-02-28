Убытки бизнесменов Свердловской области за год выросли в два раза

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-28T17:49:06+03:00

Зато долгов по кредитам и займам у уральских предпринимателей стало меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

За прошлый год 428 организаций остались в убытке на 52,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом убытки увеличились на 25,7 миллиардов рублей, то есть в два раза. Убыточных предприятий стало больше, чем на один процент - вместо 25,7% их стало 26,9%.

- Задолженность по полученным кредитам и займам организаций на конец декабря 2018 года составила 1285,3 миллиардов рублей, из нее просроченная задолженность – 1,7 миллиард рублей, - добавили в Свердловскстате. - Общая задолженность по кредитам и займам сократилась на 0,5%, а вот просроченная возросла на 2,4%

Но есть и позитивные новости. Прибыль свердловских предпринимателей за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросла на 33,5 % и составила 374,6 миллиарда рублей. Этот год оказался успешным для 1166 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU