В Екатеринбурге полицейские задержали четырех наркодилеров

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-28T17:00:29+03:00

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В уральской столице сотрудникам МВД удалось накрыть группу наркоторговцев, продававших наркотики в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. При задержании четырех подозреваемых сыщики обнаружили шесть килограммов веществ. По словам главы пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, такого количества хватило бы, чтоб обеспечить дозами более 15 тысяч наркозависимых.

Под суд пойдут все четверо: 22-летняя Яна, 24-летняя Валерия, 22-летний Игорь и 34-летний Александр из Кургана, Каменск-Уральского и Артемовского района. Два года они работали на интернет-магазин, который снабжал наркотиками целых три области. Предполагаемые наркоторговцы хранили вещества сразу в нескольких квартирах: на улицах Гоголя, Володарского и Пушкина в Кургане, и Старых Большевиков в Екатеринбурге.

- Один из членов задержанной группы и ранее был не в ладах с законом, имеет шесть судимостей, в том числе за аналогичные преступления и кражи, - рассказывает Валерий Горелых. - Вырученные от незаконной продажи средства «предприниматели» тратили на личные нужды. Одна из девушек, к примеру, несколько раз нежилась под солнцем в Тайланде.

«Возможно, вскоре после приговора суда, если причастность к преступлениям задержанных подтвердится, воспоминания о романтических поездках на берег океана ей будут долго скрашивать суровые будни пребывания в учреждении ГУФСИН», - добавил глава пресс-службы полицейского главка.

Обвиняемые предстанут перед законам сразу по нескольким уголовным делам. Наказание по этим статьям предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU