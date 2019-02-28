Свердловское правительство снизит плату за вывоз мусора по поручению Евгения Куйвашева
Правительство Свердловской области изучит способы снижения платы за вывоз мусора для жителей региона. Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече 28 февраля. Он также поручил региональным операторам и администрациям городов увеличить число контейнерных площадок.
- Правительство проработает вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов, - сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. - Министерство экономики и финансов произведет необходимые расчеты.
Мусорная реформа официально стартовала с 1 января 2019 года. В конце месяца жители региона впервые получили квитанции с отдельной графой по сбору, вывозу и утилизации отходов. Для некоторых стоимость услуги выросла в 10 раз.
3 февраля состоялся митинг против реформы на площади Обороны в Екатеринбурге . Его посетили 168 человек, которые считают повышение тарифов необоснованным. Стоимость также планировали проверить в УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU