Свердловское правительство снизит плату за вывоз мусора по поручению Евгения Куйвашева

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-28T16:25:32+03:00

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Правительство Свердловской области изучит способы снижения платы за вывоз мусора для жителей региона. Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече 28 февраля. Он также поручил региональным операторам и администрациям городов увеличить число контейнерных площадок.

- Правительство проработает вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов, - сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. - Министерство экономики и финансов произведет необходимые расчеты.

Мусорная реформа официально стартовала с 1 января 2019 года. В конце месяца жители региона впервые получили квитанции с отдельной графой по сбору, вывозу и утилизации отходов. Для некоторых стоимость услуги выросла в 10 раз.

3 февраля состоялся митинг против реформы на площади Обороны в Екатеринбурге . Его посетили 168 человек, которые считают повышение тарифов необоснованным. Стоимость также планировали проверить в УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU