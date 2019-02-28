2019-02-28T16:09:37+03:00
Общество

В Масленицу до ЦПКиО будет ходить больше транспорта

Дополнительные трамваи и троллейбусы запустят 10 марта
Дарья РЯБОВА
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Парк Маяковского примет гостей со всего города и областиПарк Маяковского примет гостей со всего города и областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге во время празднования Широкой Масленицы до Парка Маяковского начнет ходить дополнительный транспорт. 10 марта ЦПКиО станет главной площадкой проведения праздника. Чтобы в течение дня людям со всех районов города было удобнее добираться до парка, а также возвращаться домой, трамваи будут ходить с Уралмаша, Шарташа, Вторчемета, а троллейбусы с Ботаники, железнодорожного вокзала и Химмаша.

- В связи с проведением городского праздника «Масленица» увеличивается количество дополнительных единиц трамвая и троллейбуса на маршрутах до станции ЦПКиО, - предупреждают на сайте трамвайно-троллейбусного управления.

Напоминаем, что 10 марта с 12:00 до 20:00 в ЦПКиО имени Маяковского пройдут массовые гуляния. Проводы зимы будут сопровождать шумные песни, пляски и хороводы. Каждый может попытать удачу в боевом деле, взять снежную крепость штурмом, прокатиться с ветерком на санях. Угощать гостей будут блинами с икрой, вареньем и маслицем. Здесь же пройдет масленичная ярмарка, где будут представлены работы народных умельцев со всей области. А вечером будут водить хороводы и сжигать чучело Масленицы.

Читайте также, где еще будут провожать зиму в Екатеринбурге, и готовьте свой праздничный маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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