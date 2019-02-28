2019-02-28T15:56:24+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге нашли контору, которая благоустроит Шарташский лесопарк

Ей дадут из бюджета 360 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
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Парк давно нуждается в реконструкцииПарк давно нуждается в реконструкцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с помощью электронных торгов определился подрядчик, который за 360 миллионов рублей благоустроит Шарташский лесопарк. К аукциону на Госзакупках допустили только одного участника, с которым в итоге и будет заключен контракт.

- По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям федерального закона, - говорится в документации по закупке.

Подряд передан компании «УралДорТехнологии», которая займется капитальном ремонтом дороги в лесопарке и обустройством велосипедных дорожек. Контракт удалось заключить только со второго раза, потому ранее определенный аукционом подрядчик не выполнял прописанные в контракте работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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