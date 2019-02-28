В Екатеринбурге нашли контору, которая благоустроит Шарташский лесопарк
В Екатеринбурге с помощью электронных торгов определился подрядчик, который за 360 миллионов рублей благоустроит Шарташский лесопарк. К аукциону на Госзакупках допустили только одного участника, с которым в итоге и будет заключен контракт.
- По результатам рассмотрения заявки единственного участника, данная заявка признана соответствующей требованиям федерального закона, - говорится в документации по закупке.
Подряд передан компании «УралДорТехнологии», которая займется капитальном ремонтом дороги в лесопарке и обустройством велосипедных дорожек. Контракт удалось заключить только со второго раза, потому ранее определенный аукционом подрядчик не выполнял прописанные в контракте работы.
ИСТОЧНИК KP.RU