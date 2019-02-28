2019-02-28T14:08:05+03:00
Происшествия

Двое жителей Екатеринбурга отравились угарным газом в квартире

На газовую службу, обслуживающую дом, завели уголовное дело
Дарья РЯБОВА
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Мужчина и женщина отравились газом на окраине уральской столицыМужчина и женщина отравились газом на окраине уральской столицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг на окраине Екатеринбурга в поселке Рудный в одной из квартир дома на Амбулаторной обнаружили тела мужчины и женщины. Жильцы отравились угарным газом, который образовался из-за неисправности внутридомового оборудования. Следственный отдел по Чкаловскому району СКР уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам».

- На данный момент по уголовному делу следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу, - рассказывают в Следственном комитете по Свердловской области.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области добавили, что сейчас на месте происшествия помимо следователей работают также и представители полиции территориального ОВД. Личности погибших людей уже установлены. Участковые уполномоченные проводят опрос соседей, чтобы найти очевидцев трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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