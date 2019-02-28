«Стасон в офисе»: сын экс-мэра Екатеринбурга выпустил музыкальный клип
Сын бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Станислав выпустил музыкальный клип «Не Баден-Баден», выложив свое творение в открытый доступ в интернете.
Главный герой клипа – офисный менеджер Стас, который мечтает отдохнуть на курорте. Музыкальный ряд сопровожден легкими гитарными аранжировками, действие происходит в обычном современном офисе. «Стасон в офисе» - гласит яркая надпись в начале клипа.
Отметим, что Станислав Чернецкий занимается музыкой с первой половины 1990-х годом. Раньше он выступал в городских клубах с собственной группой Black Cat Bones.
Музыкальный клип Станислава Чернецкого "Не Баден-Баден".Видео: канал автора в YouyTube
ИСТОЧНИК KP.RU