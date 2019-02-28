«Стасон в офисе»: сын экс-мэра Екатеринбурга выпустил музыкальный клип

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-28T13:05:45+03:00

В клипе много анимации. Фото: скрин с видео клипа

Станислав Чернецкий выступает на сцене уже больше двадцати лет [видео]

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Сын бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Станислав выпустил музыкальный клип «Не Баден-Баден», выложив свое творение в открытый доступ в интернете.

Главный герой клипа – офисный менеджер Стас, который мечтает отдохнуть на курорте. Музыкальный ряд сопровожден легкими гитарными аранжировками, действие происходит в обычном современном офисе. «Стасон в офисе» - гласит яркая надпись в начале клипа.

Отметим, что Станислав Чернецкий занимается музыкой с первой половины 1990-х годом. Раньше он выступал в городских клубах с собственной группой Black Cat Bones.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="272" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/694580" frameborder="0"></iframe> Музыкальный клип Станислава Чернецкого "Не Баден-Баден".Видео: канал автора в YouyTube

ИСТОЧНИК KP.RU