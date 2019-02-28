2019-02-28T13:05:45+03:00
Звезды

«Стасон в офисе»: сын экс-мэра Екатеринбурга выпустил музыкальный клип

Станислав Чернецкий выступает на сцене уже больше двадцати лет [видео]
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В клипе много анимации. Фото: скрин с видео клипаВ клипе много анимации. Фото: скрин с видео клипа
Изменить размер текста:

Сын бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Станислав выпустил музыкальный клип «Не Баден-Баден», выложив свое творение в открытый доступ в интернете.

Главный герой клипа – офисный менеджер Стас, который мечтает отдохнуть на курорте. Музыкальный ряд сопровожден легкими гитарными аранжировками, действие происходит в обычном современном офисе. «Стасон в офисе» - гласит яркая надпись в начале клипа.

Отметим, что Станислав Чернецкий занимается музыкой с первой половины 1990-х годом. Раньше он выступал в городских клубах с собственной группой Black Cat Bones.

Музыкальный клип Станислава Чернецкого "Не Баден-Баден".Видео: канал автора в YouyTube

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В уральском селе женщина убила соседку поленом
Не нарушай закон! Прокуратура вынесла предостережение директору Свердловской филармонии из-за скупки квартир
Гордума Нижнего Тагила добавила работы мэру Пинаева
В кинотеатрах страны покажут фильм, снятый в Екатеринбурге
Посетители вокзалов Свердловской магистрали смогут отправить открытку к 8 Марта в любую точку мира
Праздник навсегда: мэр Екатеринбурга предложил не снимать в городе новогодние украшения
В Екатеринбурге сотрудникам автосервиса пришлось заплатить 130 тысяч рублей за нарушение ПДД
«Москва может, а мы нет?»: Гордума Екатеринбурга хочет вернуть ветеранам бесплатный проезд
Уральский регоператор зачищает территорию вокруг Екатеринбурга
В Невьянске будут судить сотрудницу больницы за взятку
В Екатеринбурге в ДТП пятилетнего ребенка от травм спасло кресло безопасности
Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили
Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски
Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»
Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку
Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести