2019-02-28T12:39:37+03:00
Происшествия

В уральском селе женщина убила соседку поленом

Её отправят под суд
Дарья РЯБОВА
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Женщина может сесть в тюрьму на 15 лет Фото: Следственный комитет по Свердловской областиЖенщина может сесть в тюрьму на 15 лет Фото: Следственный комитет по Свердловской области
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В селе Быньги в Невьянском районе Свердловской области произошло ужасное убийство местной жительницы. В нем обвиняется 40-летняя женщина, которая, по данным следствия, напилась и убила свою соседку. Что-то не поделили, поссорились, взяла первое, что попалось под руку - им оказалось полено - и ударила 66-летнюю соседку по голове дважды. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Сейчас подозреваемую будут судить по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В данный момент следователи проводят расследование, собирают доказательственную базу, - рассказывают в Следственном комитете по Свердловской области. - Обвиняемую уже заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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