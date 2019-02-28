В уральском селе женщина убила соседку поленом
В селе Быньги в Невьянском районе Свердловской области произошло ужасное убийство местной жительницы. В нем обвиняется 40-летняя женщина, которая, по данным следствия, напилась и убила свою соседку. Что-то не поделили, поссорились, взяла первое, что попалось под руку - им оказалось полено - и ударила 66-летнюю соседку по голове дважды. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Сейчас подозреваемую будут судить по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- В данный момент следователи проводят расследование, собирают доказательственную базу, - рассказывают в Следственном комитете по Свердловской области. - Обвиняемую уже заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU