2019-02-28T12:20:17+03:00
Общество

Не нарушай закон! Прокуратура вынесла предостережение директору Свердловской филармонии из-за скупки квартир

Вопрос со сносом жилой пятиэтажки хотят решить «по-тихому»
Лев ИСТОМИН
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Жилой дом постепенно переходит в собственность Свердловской филармонииЖилой дом постепенно переходит в собственность Свердловской филармонииФото: Олег Галимов
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Директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский получил официальное предостережение от прокуратуры Кировского района. Напоминание о недопустимости нарушения закона связано с ситуацией со скупкой квартир в доме №40 по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге.

В прошлом году филармония вознамерилась построить современный концертный зал. Вся беда в том, что на месте его возведения сейчас расположен пятиэтажный жилой дом, жители которого устроили активный протест против переезда. И правда, зачем переезжать на окраины (а вырученных денег хватило бы только на такие варианты), когда живешь в самом центре города рядом с Харитоновским парком, набережной Городского пруда и метро.

В итоге директор филармонии стал скупать квартиры в доме, который прокуратура не признала аварийным, а значит и не предназначенным к расселению. Сейчас выкуплено уже 11 квартир, которые теперь предназначены якобы для размещения музыкантов и сотрудников культурного учреждения. На это обратила внимание прокуратура Кировского района.

Ответ ведомства опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- Директору филармонии объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законами правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, не обусловленного фактическими потребностями учреждения при осуществлении своей основной деятельности, - написано в документе.

Пока дальнейшая судьба дома не определена и окончательного решения о его сносе не принято.

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Филармония Екатеринбурга планирует построить новый зал рядом со своим старым зданием. Но ради этого придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40. Жильцы дома против переезда. Накануне они опубликовали открытое письмо правительству региона, мэрии и директору филармонии. Прочитать его можно в группе жильцов на Facebook. (подробности)

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Екатеринбург готовится к очередной грандиозной стройке в центре города. На этот раз расширяться будет Свердловская филармония. По проекту рядом со старым зданием учреждения будет возведен новый зал – на 1950 зрителей. Но для этого строителям придется снести шестиэтажный жилой дом по улице Карла Либкнехта. Не все жители смирились с грядущим переездом. Чтобы разобраться в ситуации, мы собрали вопросы от жильцов и задали их лично директору филармонии Александру Колотурскому. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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