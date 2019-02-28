Не нарушай закон! Прокуратура вынесла предостережение директору Свердловской филармонии из-за скупки квартир

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-28T12:20:17+03:00

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Директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский получил официальное предостережение от прокуратуры Кировского района. Напоминание о недопустимости нарушения закона связано с ситуацией со скупкой квартир в доме №40 по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге.

В прошлом году филармония вознамерилась построить современный концертный зал. Вся беда в том, что на месте его возведения сейчас расположен пятиэтажный жилой дом, жители которого устроили активный протест против переезда. И правда, зачем переезжать на окраины (а вырученных денег хватило бы только на такие варианты), когда живешь в самом центре города рядом с Харитоновским парком, набережной Городского пруда и метро.

В итоге директор филармонии стал скупать квартиры в доме, который прокуратура не признала аварийным, а значит и не предназначенным к расселению. Сейчас выкуплено уже 11 квартир, которые теперь предназначены якобы для размещения музыкантов и сотрудников культурного учреждения. На это обратила внимание прокуратура Кировского района.

Ответ ведомства опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- Директору филармонии объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части злоупотребления предусмотренными законами правами, которое может наступить в случае приобретения избыточного числа жилых помещений, не обусловленного фактическими потребностями учреждения при осуществлении своей основной деятельности, - написано в документе.

Пока дальнейшая судьба дома не определена и окончательного решения о его сносе не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU