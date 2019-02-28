Гордума Нижнего Тагила добавила работы мэру Пинаева
Гордума Нижнего Тагил на очередном заседании в четверг, 28 февраля, переподчинила мэру города Владиславу Пинаеву два отдела.
После изменения структуры администрации города теперь градоначальнику подчинены отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе, который раньше находился под управлением руководителя аппарата. Также Пинаеву в личное подчинение достался отдел по организации работы с обращениями граждан. Ранее он входил в управление по организационно-массовой работе.
Этим обновления в структуре мэрии не закончились: теперь в администрации создано управление муниципальных закупок, а отдел по учету и распределению жилья переформатирован в управление.
За новшества единогласно проголосовали все 20 присутствующих на заседании депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU