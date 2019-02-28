2019-02-28T11:24:22+03:00
Звезды

В кинотеатрах страны покажут фильм, снятый в Екатеринбурге

Картину «Бойцовская воля» презентуют 21 марта
Лев ИСТОМИН
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Фото: официальный постер фильмаФото: официальный постер фильма
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В кинотеатрах Свердловской области и соседних регионов 21 марта выходит полнометражный фильм «Бойцовская воля», созданный в Екатеринбурге. Прокатный путь ленты начнется с показа в родном городе автора и главного героя - Белоярском.

На предпремьерный показ фильма с участием главного героя – Андрея Али и автора картины Максима Артемьева приедет биатлонист Сергей Чепиков.

Съемки фильма проходили в Екатеринбурге и Свердловской области. Снимались в нем также уральцы.

- Создание и выход в прокат фильма «Бойцовая воля» – это, наверное, беспрецедентный случай в уральском кинематографе,- рассказывает генеральный продюсер проекта Максим Артемьев. – Во-первых, фильм полностью создан без финансовой и организационной помощи инвестиционных компаний и государства, а, во-вторых, это первый уральский фильм, на кадрах которого показаны улицы, достопримечательности и характер города Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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