В кинотеатрах страны покажут фильм, снятый в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-28T11:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В кинотеатрах Свердловской области и соседних регионов 21 марта выходит полнометражный фильм «Бойцовская воля», созданный в Екатеринбурге. Прокатный путь ленты начнется с показа в родном городе автора и главного героя - Белоярском.

На предпремьерный показ фильма с участием главного героя – Андрея Али и автора картины Максима Артемьева приедет биатлонист Сергей Чепиков.

Съемки фильма проходили в Екатеринбурге и Свердловской области. Снимались в нем также уральцы.

- Создание и выход в прокат фильма «Бойцовая воля» – это, наверное, беспрецедентный случай в уральском кинематографе,- рассказывает генеральный продюсер проекта Максим Артемьев. – Во-первых, фильм полностью создан без финансовой и организационной помощи инвестиционных компаний и государства, а, во-вторых, это первый уральский фильм, на кадрах которого показаны улицы, достопримечательности и характер города Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU