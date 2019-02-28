Посетители вокзалов Свердловской магистрали смогут отправить открытку к 8 Марта в любую точку мира
Праздничная акция «Отправь открытку к 8 Марта!» состоится 1 марта, в преддверии Международного женского дня, на вокзалах Свердловской магистрали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени, Сургуте и Нижневартовске. Пассажиры и посетители этих вокзалов смогут отправить своим близким привет и поздравления с праздником бумажной открыткой.
Все желающие получат у волонтеров оригинальную почтовую карточку, марки и смогут написать теплые слова пожеланий маме, бабушке, жене, дочери, сестре или подруге. В течение праздничной акции открытки можно бесплатно отправить по России и даже за рубеж: на вокзалах будут установлены тематически оформленные почтовые ящики.
Стоит отметить, что ОАО «РЖД» традиционно готовит сюрпризы в честь Международного женского дня 8 Марта. В этот день на вокзалах проходят праздничные концерты, дамам вручают весенние цветы, пассажиркам в поездах дальнего следования – сувениры и сладкие подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU