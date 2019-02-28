Праздник навсегда: мэр Екатеринбурга предложил не снимать в городе новогодние украшения
Подсветку могут оставить на весь год
Мэр намерен подарить горожанам праздник без концаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский намерен сохранить праздничное настроение горожанам на весь год. Градоначальник предложил в перспективе не убирать в мегаполисе новогоднюю подсветку. Это предложение политик озвучил на церемонии подведения итогов конкурса «Новогодний город-2019».
- В перспективе мы планируем сделать процесс подобного праздничного оформления города постоянным, - заявил Высокинский.
По словам мэра, эта мера сделает город более привлекательным и будет поднимать настроение у жителей и гостей уральской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU