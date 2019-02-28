В Екатеринбурге сотрудникам автосервиса пришлось заплатить 130 тысяч рублей за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-28T09:37:29+03:00

Штрафы фирма копила несколько лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фирма набрала почти 200 штрафов и отказывалась платить

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В Екатеринбурге судебным приставам удалось заставить фирму, которая занимается ремонтом машин и продажей автозапчастей, заплатить 132 500 рублей. Злостные неплательщики накопили 196 штрафов от гаишников - постоянно нарушали правила дорожного движения.

- Судебным приставам удалось побудить должника оплатить административные штрафы, - рассказывают в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области. - Также приставы провели беседу с представителем фирмы о негативных последствиях несвоевременной оплаты штрафов ГИББД.

В результате организация выплатила долг в полном объеме. После таких затрат работники фирмы подумают перед тем, как превысить скорость или проскочить на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU