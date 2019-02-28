2019-02-28T09:37:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге сотрудникам автосервиса пришлось заплатить 130 тысяч рублей за нарушение ПДД

Фирма набрала почти 200 штрафов и отказывалась платить
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Штрафы фирма копила несколько летШтрафы фирма копила несколько летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге судебным приставам удалось заставить фирму, которая занимается ремонтом машин и продажей автозапчастей, заплатить 132 500 рублей. Злостные неплательщики накопили 196 штрафов от гаишников - постоянно нарушали правила дорожного движения.

- Судебным приставам удалось побудить должника оплатить административные штрафы, - рассказывают в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области. - Также приставы провели беседу с представителем фирмы о негативных последствиях несвоевременной оплаты штрафов ГИББД.

В результате организация выплатила долг в полном объеме. После таких затрат работники фирмы подумают перед тем, как превысить скорость или проскочить на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стасон в офисе»: сын экс-мэра Екатеринбурга выпустил музыкальный клип
В уральском селе женщина убила соседку поленом
Не нарушай закон! Прокуратура вынесла предостережение директору Свердловской филармонии из-за скупки квартир
Гордума Нижнего Тагила добавила работы мэру Пинаева
В кинотеатрах страны покажут фильм, снятый в Екатеринбурге
Посетители вокзалов Свердловской магистрали смогут отправить открытку к 8 Марта в любую точку мира
Праздник навсегда: мэр Екатеринбурга предложил не снимать в городе новогодние украшения
«Москва может, а мы нет?»: Гордума Екатеринбурга хочет вернуть ветеранам бесплатный проезд
Уральский регоператор зачищает территорию вокруг Екатеринбурга
В Невьянске будут судить сотрудницу больницы за взятку
В Екатеринбурге в ДТП пятилетнего ребенка от травм спасло кресло безопасности
Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили
Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски
Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»
Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку
Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести