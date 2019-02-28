«Москва может, а мы нет?»: Гордума Екатеринбурга хочет вернуть ветеранам бесплатный проезд

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-28T09:32:13+03:00

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На встрече депутатов Гордумы Екатеринбурга и городского совета ветеранов прозвучало предложение вернуть бесплатный проезд в муниципальном транспорте ветеранам. Эту инициатив поддержал спикер Думы Игорь Володин.

- Мы не должны говорить о том, что в Москве могут себе позволить, а в Екатеринбурге нет, мы должны изыскивать возможность, - сказал Володин.

Также участники встречи пожаловались на то, что в поселке Мичуринский по-прежнему нет нормальных остановочных комплексов и людям приходится ждать транспорт в грязи на обочине. Этот вопрос включили в повестку готовящейся транспортной реформы в Екатеринбурге. Проблема в том, что градоначальник Александр Высокинский может эту реформу отложить в силу экономических причин.

Также на встрече участники озвучили вопросы по льготному проезду на пригородных маршрутах, мусорную реформу и нехватку медиков в больницах. Последняя проблема касается не только Екатеринбурга, но и всей Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU