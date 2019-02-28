2019-02-28T09:32:13+03:00
Общество

«Москва может, а мы нет?»: Гордума Екатеринбурга хочет вернуть ветеранам бесплатный проезд

Осталось найти деньги на это
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ветераны смогут снова ездить на автобусах бесплатноВетераны смогут снова ездить на автобусах бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На встрече депутатов Гордумы Екатеринбурга и городского совета ветеранов прозвучало предложение вернуть бесплатный проезд в муниципальном транспорте ветеранам. Эту инициатив поддержал спикер Думы Игорь Володин.

- Мы не должны говорить о том, что в Москве могут себе позволить, а в Екатеринбурге нет, мы должны изыскивать возможность, - сказал Володин.

Также участники встречи пожаловались на то, что в поселке Мичуринский по-прежнему нет нормальных остановочных комплексов и людям приходится ждать транспорт в грязи на обочине. Этот вопрос включили в повестку готовящейся транспортной реформы в Екатеринбурге. Проблема в том, что градоначальник Александр Высокинский может эту реформу отложить в силу экономических причин.

Также на встрече участники озвучили вопросы по льготному проезду на пригородных маршрутах, мусорную реформу и нехватку медиков в больницах. Последняя проблема касается не только Екатеринбурга, но и всей Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стасон в офисе»: сын экс-мэра Екатеринбурга выпустил музыкальный клип
В уральском селе женщина убила соседку поленом
Не нарушай закон! Прокуратура вынесла предостережение директору Свердловской филармонии из-за скупки квартир
Гордума Нижнего Тагила добавила работы мэру Пинаева
В кинотеатрах страны покажут фильм, снятый в Екатеринбурге
Посетители вокзалов Свердловской магистрали смогут отправить открытку к 8 Марта в любую точку мира
Праздник навсегда: мэр Екатеринбурга предложил не снимать в городе новогодние украшения
В Екатеринбурге сотрудникам автосервиса пришлось заплатить 130 тысяч рублей за нарушение ПДД
Уральский регоператор зачищает территорию вокруг Екатеринбурга
В Невьянске будут судить сотрудницу больницы за взятку
В Екатеринбурге в ДТП пятилетнего ребенка от травм спасло кресло безопасности
Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили
Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски
Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»
Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку
Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести