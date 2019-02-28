Уральский регоператор зачищает территорию вокруг Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-28T09:21:47+03:00

С начала года ликвидировано 11 незаконных свалок

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Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза», отвечающий за сбор, вывоз и утилизацию отходов в Екатеринбурге и всей Восточной зоне Свердловской области, с начала года приступил к выявлению и ликвидации нелегальных свалок.

Не секрет, что мусор долгие годы жители населенных пунктов сваливали на окраинах. Происходило это по разным причинам – где-то не было контейнеров, а где-то отходы вовремя не вывозили, а кому-то просто лень было дойти до мусорной площадки. В итоге сотни тонн отходов гнили в лесах и на пустырях.

Со стартом мусорной реформы ответственность за уборку стихийных свалок легла на плечи регоператоров.

За первые полтора месяца работы «Спецавтобаза» зачистила 10 завалов, еще один буквально накануне убрали в Екатеринбурге.

- Свалка площадью больше 100 «квадратов» находилась на улице Камчатской в Кировском районе Екатеринбурга. Для ее ликвидации пришлось задействовать шесть спецмашин и три фронтальных погрузчика. В общей сложности со свалки вывезли 122 кубометра мусора, - рассказали в пресс-службе предприятия.

До этого нерадивые подрядчики вместо вывоза отходов на полигон (а это стоит денег) предпочитали сваливать мусор прямо в городе.

Фото: предоставлено ЕМУП Спецавтобаза

- В территориальной схеме в зоне деятельности нашего предприятия находятся около 600 таких свалок. Со всеми нам предстоит бороться. Есть очень большие без пяти минут полигоны, где потребуется полноценная рекультивация. Есть менее крупные, где мы можем ликвидировать мусор быстро, - заявил директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.

Напомним, что ход мусорной реформы и ее промежуточные итоги на прошлой неделе обсудили на конференции "Деловая пятница" при участии "Комсомольской правды".

ИСТОЧНИК KP.RU