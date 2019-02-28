В Невьянске будут судить сотрудницу больницы за взятку

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-28T09:19:52+03:00

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В поселке Вересковый Свердловской области в районной больнице 67-летняя заведующая фельдшерско-акушерского пункта отправится под суд. Всё потому, что сотрудница больницы оформила пациенту лист нетрудоспособности, вписав туда по его просьбе диагноз, которого у мужчины не было. Он настолько не хотел работать, что даже дал заведующей взятку - заплатил за будущий отдых две тысячи рублей.

- Женщине грозит два года лишения свободы, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Она обвиняется по двум статьям УК РФ «получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» и «служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности».

Сейчас уголовное дело в отношении женщины направлено в Невьянский городской суд. За совершенное преступление она может получить срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU