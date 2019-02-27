В Екатеринбурге в ДТП пятилетнего ребенка от травм спасло кресло безопасности

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-27T16:54:04+03:00

А вот водитель машины пострадал - его госпитализировали

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Утром среды в Екатеринбурге на Репина произошло ДТП. Водитель иномарки Daewoo Nexia на нерегулируемом перекрестке улиц Репина - Н.Васильева врезался Volkswagen Sharan. Пассажиры «Фольксвагена» пострадали больше всего. 30-летний мужчина, сидевший за рулем, получил травмы головы и шеи. Его увезли в 36-ю городскую больницу. А пятилетний мальчик, который был пристегнут в детском кресле сзади, особенных травм не получил. Его увезли в детскую больницу на обследование.

- На месте происшествия сотрудники ГИББД составили процессуальные документы, - рассказывают в отделе пропаганды ГИББД Екатеринбурга. - Также полицейские опросили участников столкновения - они дают противоречивые показания. На данный момент причины столкновения двух автомобилей выясняются.

Мальчик не пострадал, так как находился в детском кресле Фото: Служба спасения"СОВА"

По обстоятельствам аварии сотрудники ГИББД начали дознание, по его окончании будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU