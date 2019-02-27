2019-02-27T16:54:04+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП пятилетнего ребенка от травм спасло кресло безопасности

А вот водитель машины пострадал - его госпитализировали
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Машины столкнулись на перекрестке Фото: Служба спасения"СОВА"Машины столкнулись на перекрестке Фото: Служба спасения"СОВА"
Изменить размер текста:

Утром среды в Екатеринбурге на Репина произошло ДТП. Водитель иномарки Daewoo Nexia на нерегулируемом перекрестке улиц Репина - Н.Васильева врезался Volkswagen Sharan. Пассажиры «Фольксвагена» пострадали больше всего. 30-летний мужчина, сидевший за рулем, получил травмы головы и шеи. Его увезли в 36-ю городскую больницу. А пятилетний мальчик, который был пристегнут в детском кресле сзади, особенных травм не получил. Его увезли в детскую больницу на обследование.

- На месте происшествия сотрудники ГИББД составили процессуальные документы, - рассказывают в отделе пропаганды ГИББД Екатеринбурга. - Также полицейские опросили участников столкновения - они дают противоречивые показания. На данный момент причины столкновения двух автомобилей выясняются.

Мальчик не пострадал, так как находился в детском кресле Фото: Служба спасения"СОВА"

Мальчик не пострадал, так как находился в детском кресле Фото: Служба спасения"СОВА"

По обстоятельствам аварии сотрудники ГИББД начали дознание, по его окончании будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24