2019-02-27T13:53:38+03:00
Общество

Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски

Схема расположения ларьков давно устарела
Маргарита МАХОНИНА
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Для многих бизнесменов небольшой киоск - единственный способ выжитьДля многих бизнесменов небольшой киоск - единственный способ выжитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх рассказала о жалобах, с которыми к ней обращаются уральские предприниматели. По ее словам, бизнес недоволен ларьками, понатыканными в населенных пунктах области без разбора в разных местах. Количество таких жалоб с 2017 года выросло в три раза.

Проблема связана с тем, что в законе не прописано четко, как и где могут размещаться нестационарные объекты торговли, то есть киоски. К тому во многих городах Свердловской области давно устарела схема размещения ларьков.

- Торговля в этом формате для многих розничных предпринимателей – единственный способ выживания в условиях конкуренции с сетевым ритейлом, - добавила Артюх. - Ряд небольших производителей могут обеспечить сбыт только через киоски, так как «на полки» в гипермаркеты им не попасть.

Сейчас на Урале открыты больше 7 тысяч законных киосков, где трудятся 14 тысяч человек.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что намерен убрать ларьки с улиц и оставить только павильоны с мороженым и «Роспечать». В декабре поменяли схему города и вычеркнули их списка легальных объектов 309 киосков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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