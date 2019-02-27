Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-27T13:25:31+03:00

Стало известно, кто будет отвечать за облик города Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Администрации Екатеринбурга появился новый начальник Департамента архитектуры и строительства уральской столицы. Мэрия пригласи специалиста Алексея Храмова из строительной компании «Синара Девелопмент». Именно эта компания занималась строительством «Екатеринбург Арены» и выставочного центра «ЭКСПО». До этого этот пост пустовал почти полгода после того, как его покинул Михаил Губин - недавно он стал вице-мэром Омска.

- Алексей Михайлович занял пост начальника Департамента архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга 25 февраля, - рассказал «КП-Екатеринбург» Анатолий Карманов, пресс-секретарь Администрации Екатеринбурга. - Именно ему досталась эта должность, так как обладает всеми необходимыми компетенциями.

Можно увидеть, что Храмов уже занял должностьФото: Скриншот сайта

Имя Алексея Храмова уже можно увидеть на официальном сайте Администрации среди прочих руководителей департаментов. Правда, в отличие от остальных, фотографии Храмова еще не представлено.

ИСТОЧНИК KP.RU