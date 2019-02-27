Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-27T13:01:56+03:00

Герман Мелконян никогда не убегал из дома

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В Екатеринбурге полиция ищет 11-летнего Германа Мелконяна. Мальчик пропал еще 22 февраля. Последний раз его видели, когда он уходил в компьютерный клуб. По словам друга его семьи, раньше мальчик никогда не сбегал из дома.

Фото: предоставлено родственниками

Сейчас полицейские проверяют торговые центры и места, где любит собираться молодежь.

- 25 февраля в полночь мама мальчика написала заявление о пропаже сына, - рассказали в пресс-группе УМВД. - Герман Мелконян воспитывается в полной семье, у него есть все необходимое для жизни и учебы. До пропажи он неделю прогуливал занятия в школе.

Родители мальчика пояснили, что хотели написать заявление сразу же, но в полиции им сказали «ждать три дня». Всех, кому что-либо известно о нахождении мальчика, просят сообщать в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU