В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-27T12:37:50+03:00

На ярмарке можно будет купить подарки к 8 марта и поесть блины Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В грядущие выходные 2 и 3 марта на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет первая за год ярмарка. Так что автомобильную парковку закроют уже 1 марта в 19:00 и откроют только 3 марта в 18.00. Но машины можно будет оставить на улицах Урицкого и Володарского. Также можно воспользоваться бесплатным подземным паркингом в ТЦ «Пассаж».

- На ярмарке можно будет поесть масленичных блинов и купить подарки к 8 Марта. Екатеринбужцам удастся отведать фермерских свежих продуктов со всего Урала, - рассказывают в Администрации Екатеринбурга. - Закупиться к празднику колбасными и мясными деликатесами, разной рыбой, молоком, овощами и фруктами, медом и другими природными богатствами уральских лесов.

Уральские мастера удивят горожан и вкусными кулинарными изделиями. Всем желающим удастся попробовать сувенирные пряники, свежих хрустящий хлеб, пироги, коврижки и, конечно, блинчики. Все лакомства будут приготовлены по старинным рецептам русских и татарских умельцев. Мерзнуть посетителям ярмарки не придется - там будут разливать горячий чай, кофе и ароматный глинтвейн.

Не забудут организаторы и про подарки дамам к Международному женскому дню. Порадовать женщин можно будет изделиями из бересты и дерева, красивыми картинами, милыми вязанными вещицами, оберегами и куклами ручной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU