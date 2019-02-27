2019-02-27T12:37:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге на площади 1905 года из-за масленичной ярмарки закроют парковку

Ярмарка продлится все выходные - со 2 по 3 марта
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
На ярмарке можно будет купить подарки к 8 марта и поесть блиныНа ярмарке можно будет купить подарки к 8 марта и поесть блиныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В грядущие выходные 2 и 3 марта на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет первая за год ярмарка. Так что автомобильную парковку закроют уже 1 марта в 19:00 и откроют только 3 марта в 18.00. Но машины можно будет оставить на улицах Урицкого и Володарского. Также можно воспользоваться бесплатным подземным паркингом в ТЦ «Пассаж».

- На ярмарке можно будет поесть масленичных блинов и купить подарки к 8 Марта. Екатеринбужцам удастся отведать фермерских свежих продуктов со всего Урала, - рассказывают в Администрации Екатеринбурга. - Закупиться к празднику колбасными и мясными деликатесами, разной рыбой, молоком, овощами и фруктами, медом и другими природными богатствами уральских лесов.

Уральские мастера удивят горожан и вкусными кулинарными изделиями. Всем желающим удастся попробовать сувенирные пряники, свежих хрустящий хлеб, пироги, коврижки и, конечно, блинчики. Все лакомства будут приготовлены по старинным рецептам русских и татарских умельцев. Мерзнуть посетителям ярмарки не придется - там будут разливать горячий чай, кофе и ароматный глинтвейн.

Не забудут организаторы и про подарки дамам к Международному женскому дню. Порадовать женщин можно будет изделиями из бересты и дерева, красивыми картинами, милыми вязанными вещицами, оберегами и куклами ручной работы.

Читайте также о самых необычных местах, где пройдет Масленица в Екатеринбурге на «Афише-КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Департамент Ольги Глацких окончательно упразднили
Уральские бизнесмены завалили омбудсмена жалобами на киоски
Главным по строительству в Екатеринбурге стал специалист из «Синары»
Ушел в компьютерный клуб и пропал: в Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО
В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет
Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом
Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести
В уральской деревне задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своих собутыльников
В Екатеринбурге простились с художницей, которая продавала картины, чтобы вылечиться от рака
В Екатеринбурге маршрутку №011 заменят на №042
В Екатеринбурге на Шарташе снесли кафе «Каспий»
В Новоуральске из пожара в пятиэтажке эвакуировали 30 человек
На Урале сильный пожар спалил пилораму
В колонию под Ивделем прислали автомобильную коробку передач с тайником, в котором хранились телефоны
Руководителю предприятия из Нижнего Тагила, задолжавшего работникам 3,1 миллиона, грозит 3 года лишения свободы
В Екатеринбурге за 160 миллионов благоустроят 15 парков и скверов
В Екатеринбурге два дня не могут найти 15-летнюю школьницу
Екатеринбургские абоненты Tele2 выбрали Honor
В Екатеринбурге открыли кабинет, где бесплатно можно сдать тесты на аллергию
В Каменске-Уральском обнаружили контрафактные сигареты
Евгений Куйвашев поручил устранить проблемы, возникшие при «мусорной реформе»
Перенесла четыре операции и может лишиться зрения: в ЦПКиО девушке выстрелили в глаз
В Екатеринбург к 8 Марта из Голландии доставили 74 тонны цветов
Организаторы «Стенограффии» предлагают екатеринбуржам выбрать места для новых арт-объектов
Судебные приставы взыскали со свердловчан более четырех миллиардов рублей
В администрации Нижнего Тагила пройдет прием граждан, пострадавших от «мусорной реформы»
Судебные приставы «нарисовали» портрет типичного должника в Екатеринбурге