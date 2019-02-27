Суд отказал компании «Рифей» в очередной попытке оспорить конкурс на назначение оператора ТБО

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-27T12:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный апелляционный суд Свердловской области во второй раз отклонил жалобу тюменской компании «Рифей». Согласно картотеке инстанции, предприятие пытается оспорить результаты торгов и договор между свердловским Минэнергетики и ЖКХ и МУП «Спецавтобазой» по вывозу отходов из Восточной зоны области, в которую входит и Екатеринбург.

Ранее «Рифей» назначили региональным оператором Северной зоны области. Компания принадлежит предпринимателю Игорю Шило: считается, что он работает в интересах бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва (совладельцы «Корпорации СТС»). «Рифей» также обслуживает соседнюю Курганскую область.

Оспаривать результаты предприятие начало в ноябре 2018 года. Тогда арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство «Рифея» и запретил «Спецавтобазе» заключать договоры с юридическими и физическими лицами. Однако в декабре инстанция полностью отказала тюменцам в удовлетворении иска.

ИСТОЧНИК KP.RU