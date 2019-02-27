2019-02-27T11:41:55+03:00
Происшествия

В Березовском мужчину, убившего друга из-за ревности к жене, посадят на 10 лет

В тот злополучный вечер уралец отмечал рождение ребенка
Дарья РЯБОВА
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Мужчина еще десять лет не сможет участвовать в воспитании своего ребенкаМужчина еще десять лет не сможет участвовать в воспитании своего ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском прошел суд над 33-летним Евгением Комаровым, который заколол охотничьим ножом своего знакомого. У Евгения как раз родился ребенок, поэтому в тот вечер мужчина выпивал - обмывал появление новорожденного. Домой к нему подъехал приятель и позвал Комарова еще докупить алкоголь. А после они вместе поехали к нему. Общались, выпивали и вот разговор зашел о жене Комарова. Приятель, не думая о последствиях, сказал что-то такое, что не понравилось ревнивому супругу.

- Сказанное знакомым оскорбило Комарова, после чего он взял принадлежащий приятелю охотничий нож и нанес им три удара в область живота потерпевшего, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери, вызванной ранением печени и сердца.

Березовский городской суд отправил Евгения Комарова на 10 лет в исправительную колонию строгого режима. Матери погибшего виновный обязан выплатить один миллион рублей за причинение морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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