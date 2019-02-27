2019-02-27T11:09:54+03:00
Происшествия

Рядом с 4-й овощебазой трое мужчин отравились газом

В тяжелом состоянии их доставили в больницу
Олег Галимов
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Двум мужчинам 22 года, а третьему пострадавшему — 30 лет.Двум мужчинам 22 года, а третьему пострадавшему — 30 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром на парковке у 4-й овощебазой в вагончике трое мужчин отравились газом. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, один из них впал в кому. На данный момент известно, что двум мужчинам 22 года, а третьему пострадавшему - 30 лет.

В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 11.

Напомним, что осенью 2018 года у овощебазы напали на бизнесмена, который перевозил в машине крупную сумму наличных. Тогда его автомобиль Audi был обстрелян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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