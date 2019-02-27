Минкульт одобрил скупку квартир Свердловской филармонией в жилом доме, который хотят снести

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-27T10:39:41+03:00

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Министерство культуры Свердловской области одобрило скупку квартир в доме №40 по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Квадратные метры выкупает Свердловская филармония, чтобы не возникало проблем с последующим сносом дома и возведением на его месте нового зала культурного учреждения.

В ответе на запрос, который в региональный Минкульт направил депутат Госдумы Андрей Альшевских, написано, что до начала 2019 года из 31 квартиры руководство филармонии приобрело 6 жилых помещений. Организация воспользовалась правом предоставления работникам услуг по временному размещению и проживанию.

- Квартиры приобретены филармонией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, - уточняется в ответе. - Средства областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что здание не нуждается в капитальном ремонте и его нельзя признать аварийным. Ведомство установило, что для сноса «нет правовых оснований».

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ИСТОЧНИК KP.RU