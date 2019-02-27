В уральской деревне задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своих собутыльников

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-27T10:38:30+03:00

Сначала мужчины выпивали, а потом, видимо, что-то не поделили

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На урале в деревне Русская Тавра недалеко от Красноуфимска произошло двойное убийство. В деревянном домике на улице Мира поздним вечером выпивали трое мужчин. Все шло, как обычно, но либо кто-то ляпнут что-то лишнее, либо не поделили чего. И в итоге, один из мужчин схватил самое увесистое, что попалось в под руку, и ударил каждому из приятелей по голове. От чего мужчины 62 и 64 лет скончались на месте. А убийца скрылся.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа СКР и полиции, - рассказывают в следственном комитете по Свердловской области. - Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей. В итоге, подозреваемого нашли и задержали.

Подозреваемым оказался уже ранее судимый 46-летний мужчина.Сейчас его заключат стражу на 2 месяца. Задержанному предстоит пройти множество экспертиз, в том числе, судебно-психиатрическую.

- Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, что называется, «по горячим следам», - вспоминает начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - Поймали его в посёлке Арти.

ИСТОЧНИК KP.RU