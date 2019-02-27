В Екатеринбурге простились с художницей, которая продавала картины, чтобы вылечиться от рака

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-27T10:29:12+03:00

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В Екатеринбурге простились с преподавателем Архитектурного и Гуманитарного университетов Анной Шаломовой. Прощание прошло в соборе Александра Невского, а похоронили художницу на Нижне-Исетском кладбище.

Фото: соцсети

В марте прошлого года у Анны выявили низкодифференцированную аденокарциному с некрозом опухоли. Это произошло после рождения второго сына, к тому моменту заболевание достигло IV стадии и опухоль была уже неоперабельна.

Семья Анны просила финансовой помощи у коллег и друзей, а также всех неравнодушных. На лечение требовалось более 3 миллионов рублей, и художница приняла решение продавать свои картины, чтобы собрать необходимую сумму. Работы Анны можно было приобрести за 500, 1000 или 1500 рублей.

Фото: соцсети

За 9 месяцев молодая мама прошла 11 курсов химиотерапии, но опухоль только выросла. Утром 25 февраля муж Анны сообщил о смерти супруги.

- Она стойко перенесла все страдания и боль своей болезни, подавая пример, как надо бороться за жизнь до последнего вздоха, и даже на пороге смерти она не жаловалась на судьбу, а только сожалела о том, что пропустит чудесные моменты жизни её сыновей. Ее последние слова: «Я раньше мечтала построить карьеру, реализовать себя в творчестве. Но успела понять, что главное в жизни - Любовь и Семья, - рассказал Артем Ермолин.

ИСТОЧНИК KP.RU